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Общество11 октября 2022 11:41

На асфальтовое покрытие дороги Баяндай – Нагалык выделили 510 млн рублей

На эти средства проведут капитальный ремонт 15 километров трассы
Дарья БОЛЕСОВА
Работы должны закончить к осени 2023 года

Работы должны закончить к осени 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дорога Баяндай – Нагалык известна жителям и гостям Иркутской области своим печальным состоянием. Трасса ведет к санаторию "Нагалык" с лечебными грязями озера Нухэ-Нуур, поэтому движение здесь достаточно оживленное в туристические сезоны. Именно поэтому капитальный ремонт просто необходим. В правительстве Приангарья рассказали, что на восстановление 15 километров дороги направили 510 миллионов рублей.

- Капитальный ремонт рассчитан на два года. На его проведение выделено 510 млн рублей из областного и федерального бюджетов. На участке идет устройство земляного полотна, укладка водопропускных труб, дорожной одежды. До конца дорожного сезона подготовительные работы будут завершены. Подрядчик ведет заготовку материалов для работы в следующем сезоне. Также летом 2023 года там уложат асфальтобетонное покрытие, - рассказали в пресс-службе.

Работы проводят на средства по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", их должны закончить к осени 2023 года.

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