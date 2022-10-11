В Иркутске после заявок горожан отремонтировали объезд Первомайский - Университетский

Ранее правительство отчиталось о капремонте другой дороги Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили о завершении ремонта участка объездной дороги Первомайский - Университетский. Горожане жаловались на качество асфальта в этом месте, теперь здесь положили новое покрытие. Работы провели на площади около 900 квадратных метров.

Об еще одном ремонте дороги рассказали в правительстве Приангарья. Дорога Баяндай – Нагалык будет готова к осени 2023 года, здесь проведут капитальный ремонт на 15 километрах. Это направление ведет к туристическому объекту, санаторию "Нагалык" с лечебными грязями озера Нухэ-Нуур.

Раньше здесь был гравий и остатки старого асфальта. Дорожники полностью заменят покрытие на более прочное, а также обустроят обочины, нанесут разметку и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На асфальтовое покрытие дороги Баяндай – Нагалык выделили 510 млн рублей

На эти средства проведут капитальный ремонт 15 километров трассы (подробнее)