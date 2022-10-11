Иркутская область заняла 51-е место в рейтинге благополучия населения

Самым бедные регионом России оказалась Ингушетия Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты РИА Рейтинга провели исследование уровня благополучия населения разных регионов. В расчет брали долю жителей с доходом ниже границы бедности, долю тех, кто смог купить квартиру в ипотеку, долю тех, кто зарабатывает больше 60 тысяч рублей и т.д. Эксперты использовали данные за 2021 год.

Иркутская область заняла 51-е место в рейтинге регионов с показателем 33,94 балла. Это значит, что регион не является бедным - после Приангарья еще несколько десятков областей, республик и краев.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, далее идут Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и только потом Москва. Самыми бедными оказались Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесия.

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