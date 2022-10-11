В Усольском районе в тройном ДТП с рейсовым автобусом пострадали два человека

Пострадавших доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 11 октября на дороге около поселка Железнодорожный в Усольском районе Иркутской области произошло массовое ДТП: столкнулись три автомобиля, в том числе рейсовый автобус. В нем был 51 пассажир во время аварии. Об этом сообщили в МВД Приангарья.

- Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo с рейсовым автобусом и иномаркой Honda Accord. В результате дорожного инцидента женщина-водитель седана Volkswagen и ее пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства автоаварии. Также полиция степень ответственности каждого участника ДТП. Прокуратура Иркутской области взяла на контроль проведение проверки.

Ранее "КП-Иркутск" писала о водителе самосвала, который заживо сгорел в автомобиле 10 октября. По предварительной версии, машина задела провода под напряжением и вспыхнула.