Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 12 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 12 октября подарит горожанам теплый осенний денек. На этой неделе он будет самым теплым, дальше – начнется похолодание. Так что успеваем наслаждаться сюрпризами небесной канцелярии. В областном центре воздух сегодня прогреется до +14. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 12 октября

- Погода в Иркутске 12 октября: в городе переменная облачность, без существенных осадков, - дают развернутый прогноз метеорологи. – В столице региона дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем температурных показателей в пределах от +12 до +14.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Кстати, самым теплым двенадцатый день октября был в 2015 году, тогда термометры на улице показывали +18. А самое холодное 12 октября случилось в 1962-ом, тогда приморозило до -15.

Погода в Иркутской области 12 октября. В Приангарье в среду облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают об усилении ветра в западных, центральных, северных, верхнеленских районах до 15-18 м/с.

- Дождь, мокрый снег, местами небольшие, местами умеренные ожидаем в в Тайшетском, Чунском и северных районах региона, - говорят в Иркутском Гидрометцентре. – Днем +9…+14, но при высокой облачности похолодает до 0…+5.

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