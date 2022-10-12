Бездомная собака покусала ребенка в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Черемховском районном суде накануне вынесли решение о компенсации морального вреда родителям ребенка, которого в весной этого года покусала бездомная собака в поселке Михайловка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Это произошло в апреле около магазина, - поделились в прокуратуре региона. – Собака укусила мальчика за ногу, причинив поверхностную травму ноги.

Дело на контроль взяла прокуратура Черемхово, провела свое расследование и направила в суд иск о взыскании с местной администрации морального вреда в пользу родителей несовершеннолетного.

- Требования прокурора в суде были удовлетворены, - отмечают специалисты. – В пользу ребенка взыскана компенсация в размере пяти тысяч рублей.

Исполнение решения суда прокуратура также проконтролирует.

Читайте также:

Почти три миллиона рублей отсудил кинотеатр из Иркутска у Universal Pictures за сорванный показ «Бэтмена». Решение вынес Арбитражный суд Москвы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08