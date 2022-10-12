Бездомная собака покусала ребенка в Иркутской области
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Черемховском районном суде накануне вынесли решение о компенсации морального вреда родителям ребенка, которого в весной этого года покусала бездомная собака в поселке Михайловка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
- Это произошло в апреле около магазина, - поделились в прокуратуре региона. – Собака укусила мальчика за ногу, причинив поверхностную травму ноги.
Дело на контроль взяла прокуратура Черемхово, провела свое расследование и направила в суд иск о взыскании с местной администрации морального вреда в пользу родителей несовершеннолетного.
- Требования прокурора в суде были удовлетворены, - отмечают специалисты. – В пользу ребенка взыскана компенсация в размере пяти тысяч рублей.
Исполнение решения суда прокуратура также проконтролирует.
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