В Иркутской области реализуют соцпроекты при поддержке ООО “Газпром недра”

Для проведения массовых мероприятий в рабочем поселке Тыреть приобретен надувной сценический навес-«ракушка». Фото предоставлено компанией.

В соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве ООО “Газпром недра” и администрации Заларинского района Иркутской области ряд муниципальных образований получили благотворительную помощь.

Финансовую поддержку компания оказала проектам, целью реализации которых стало благоустройство населенных пунктов и развитие культурных инициатив местных жителей.

Так, в Моисеевском муниципальном образовании создали ремесленную мастерскую “Народные истоки”, Хор-Тагнинском МО – обустроили игровую площадку “Островок радости” с летней сценой, которая предназначена для проведения массовых мероприятий, в том числе с участием воспитанников местного детского дома.

Летняя сцена в селе Хор-Тагна - часть проекта «Островок радости». Фото предоставлено компанией.

В Могайском МО установили стационарную уличную сцену, для Тыретского МО приобрели надувной сценический навес. В Холмогойском МО оборудовали детскую игровую комнату. Для Троицкого муниципального образования разработали и создали малые архитектурные формы, которые будут использовать в ходе областного фестиваля “На родине И. И. Маланина”, проводимого ежегодно. Помимо этого, на въездах в старейшие села района – Заблагар и Ханжиново – поставили стелы-указатели за счет средств, выделенных компанией.

Мэр Заларинского района Владимир Самойлович выразил благодарность ООО “Газпром недра” за содействие в развитии территории. Глава района подчеркнул: все реализованные проекты помогают модернизировать культуру быта в селах Сибири, делают досуг жителей более комфортным, разнообразным, дарят радость.

По заявлению генерального директора ООО “Газпром недра” Всеволода Черепанова, Иркутская область является одним из основных регионов производственной деятельности компании. ООО «Газпром недра» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Эта многопрофильная сервисная компания нефтегазовой отрасли стала одной из самых больших в стране. Компанией централизованно выполняется полный цикл геологоразведочных работ в России, в том числе для дальнейшей эффективной работы производственных объектов, задействованных в реализации Восточной газовой программы. Как отметил руководитель компании, геологоразведочные работы на Ангарской площади, которая находится в Заларинском районе, проводятся с 2014 года. “Все это время, действуя в русле корпоративной социальной ответственности, компания поддерживает проекты, перечень которых определяют сами местные администрации, хорошо знающие потребности своих земляков, их планы и пожелания”, – подытожил Черепанов.