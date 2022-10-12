Эксперты: Регулировать экспорт кедровых орехов нужно системно, без резких запретов. Фото: Александр Иванов

Кедровые орехи предлагают включить в список стратегически важных товаров и усилить контроль за нелегальным экспортом вплоть до наказания в виде лишения свободы.

Однако эксперты с таким подходом не согласны. По их мнению, добычу кедрового ореха, действительно, надо урегулировать, но сделать это комплексно и системно, без резких запретов. Ведь для жителей таежных сел это зачастую основной вид заработка.

Один из весомых аргументов против необдуманного принятия закона - недостаточная информированность регионов, где добыче дикоросов уделяют особое внимание, и отсутствие оценки регулирующего воздействия.

В СМИ появляется информация, что кедровый орех уже ощутимо подешевел, и связывают это с тревожностью по поводу ожидаемых мер по закупке и экспорту ценного дикороса. Опасения экспертов разделяет координатор региональных отделений «Опоры России» по Сибири Сергей Соколов.

- Кедровый орех - уникальный товар, востребованный на международном рынке, и порядок в сфере его переработки наводить необходимо, - согласен Сергей Соколов. - Главное - не дать возможность на местах трактовать принятые меры, как исключительно карательный инструмент, который можно применять шире, чем того требует здравый смысл и экономическая целесообразность.

Он считает, что если бизнес отпугнуть от экспорта кедрового ореха, может быть подорвана экономическая деятельность многих предприятий, которые в свою очередь тесно связаны с населением.

Так, по подсчетам экспертов, предприятия-переработчики закупают кедровые шишки у населения примерно на 6 миллиардов рублей в год. Для жителей села, у которых не такой большой выбор высокооплачиваемой работы - это весомое подспорье. В сезон можно заработать 100-300 тысяч рублей.

- На эти деньги сельчане обновляют и ремонтируют технику, покупают обновки в семью, готовятся к зиме. К этому сезонному заработку привыкли, и, если люди лишатся дополнительного дохода, это очень сильно ударит по карману. Наведение порядка должно увеличить законные обороты, а не уменьшить их, - уверен Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк. - Поэтому необходимо для начала выслушать всех участников рынка, включая бизнес-сообщество, региональные власти, экспертов.

СПРАВКА "КП"

Россия - главный экспортер кедрового ореха в мире. Основные поставщики - Урал, Сибирь и Дальний Восток. За границу отправляют около 80%, а остальное полностью покрывает потребности внутреннего рынка.