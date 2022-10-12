Густой утренний туман спустился на Иркутскую ГЭС 12 октября

Сегодня утром, 12 октября, густой туман спустился на Иркутскую ГЭС. Его пелена окутала проезжую часть плотины, когда горожане добирались на работу. Также из-за погодного явления была понижена видимость. Водителей просят быть осторожными и выбирать безопасную скорость.

- Едем на автобусе по плотине, а из окна даже Ангары не видать, настолько густой туман, - делятся впечатлениями пользователи социальных сетей. - Отъехали чуть дальше - небо синее и солнышко.

А это уже другой район города тоже этим утром.

Напомним, погода в Иркутске в среду подарит горожанам теплый осенний денек. На этой неделе это самые высокие температуры, дальше – начнется похолодание. В областном центре воздух сегодня прогреется до +14.

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