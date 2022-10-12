Полиция Иркутской области объявила в розыск вероятного преступника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание! Полиция Приангарья разыскивает 34-летнего Андрея Султанова, подозреваемого в совершении преступления в поселке Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции, - отмечают в ведомстве.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост средний 165-175 см., худощавого телосложения, европейский тип лица, волос темно-русого цвета.

Особые приметы: на левой ноге шрам длиной около 18 см.

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