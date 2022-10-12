Жители Иркутской области могут узнать о статусе выплат мобилизованным в едином контакт-центре. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 12 октября узнать о назначении и перечислении 100 тысяч рублей мобилизованные жители Иркутской области и их родственники могут в едином контакт-центре. Напомним, переводить деньги минсоцразвития региона стало с 10 октября.

- Продолжаю держать на контроле ситуацию с единовременными выплатами. Работа по сверке списков продолжается, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Также в частях работают иркутские врачи, они осматривают мобилизованных, у которых есть жалобы на здоровье.

Ранее сотрудники министерства выехали в Кемеровскую и Новосибирскую области, чтобы сверить списки с военным комиссариатом.

- На сегодняшний день документы в банки направлены для выплат более 2,5 тысячи мобилизованным. Работа идет, - рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева. - Безусловно, есть сложности, которые несколько отодвигают сроки зачисления денежных средств. К примеру, счета, на которые мы должны направить деньги, находятся в 19 кредитных организациях. И если с крупными банками работа отлажена, то по некоторым организациям, находящимся в других городах, мы не всегда владеем информацией.

Светлана Иевлева подчеркнула, что, несмотря на это, каждая выплата тщательно отслеживается - ведь важно не просто перевести деньги на счет, но и убедиться, что они дошли до адресата.

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Телефон единого контакт-центра по вопросам выплат мобилизованным в Иркутской области: 8 (800) 600-00-00.