К пожароопасному сезону 2023 года готовятся в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье уже началась подготовка к пожароопасному периоду следующего года, который, как правило, выпадает на весну и лето. Большая часть превентивных мероприятий организована в Шелеховском, Тайшетском, Аларском, Баяндаевском, в Иркутском, Заларинском районах и в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В муниципальных образованиях Иркутской области создано и обновлено 320 минерализованных полос общей протяженностью 767 километров. Только за прошедшие сутки оборудовано 12 километров противопожарных разрывов, - рассказали в ведомстве.

Также в селах и городах, чтобы избежать пожаров, землю очищают от сухой травы и горючего мусора. Порядок навели на общей площади 7,7 га. Наибольшие из них – в Эхирит-Булагатском, Чунском районах и в областном центре.

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