Оформить квартиру в собственность мобилизованные в Иркутске смогут за час Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье продолжается поддержка жителей региона, попавших под частичную мобилизацию. Так, МФЦ и Росреестр организовали совместную акцию, в рамках которой будет предоставлена возможность воспользоваться ускоренной процедурой кадастрового учета и регистрации недвижимости. С 12 октября, чтобы оформить квартиру в собственность, мобилизованным в Иркутске понадобится лишь час. При обращении в МФЦ необходимо предоставить повестку в военкомат. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Оформить квартиру в собственность мобилизованным в Иркутске

- Такая инициатива родилась в нашем регионе, и мы ее, безусловно, поддерживаем, - отметили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Сегодня очень важно делать все необходимое для того, чтобы снять с мобилизованных жителей Иркутской области груз каких-то бытовых вопросов, решение которых зависит от работы различных служб и ведомств. Если есть возможность ускорить выдачу документов, конечно, это нужно делать. А защитники страны сосредоточатся на других задачах, направленных на обеспечение безопасности всех жителей России.

Оформить квартиру в собственность мобилизованным в Иркутске возможно за час, при этом существуют и другие ускоренные процедуры. Так, попавшие под частичную мобилизацию жители Иркутской области могут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС. В обычных обстоятельствах на это требуется минимум месяц. Молодоженам необходимо предоставить паспорта, повестку и совместное заявление, которое оформляется на месте. Также нужно оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

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Дополнительные вопросы по «регистрации за час» можно задать по телефону 8 800 1000 447.