Начался прием заявок на кредитные каникулы для мобилизованных в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Начался прием заявок на кредитные каникулы для мобилизованных в Иркутской области. Банки региона подготовили специальные инструкции, которые помогут мужчинам и членам их семей оформить эту услугу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Кредитные каникулы для мобилизованных в Иркутской области

- Оформление кредитных каникул носит заявительный характер, - подчеркивают в правительстве региона. - С подробной информацией о том, кто может подать заявку и какие документы для этого необходимы, можно ознакомиться в памятках: Сбербанк, Альфа-Банк, Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, ПочтаБанк, Росбанк, ПСБ.

Напомним, по номеру 122 работает горячая линия для информирования по вопросам частичной мобилизации. Также операторы колл-центра ответят на вопросы, касающиеся кредитных каникул для мобилизованных в Иркутской области.

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