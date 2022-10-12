15 километров дороги Баяндай - Нагалык заасфальтируют в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В санаторий "Нагалык" с лечебными грязями озера Нухэ-Нуур приезжают туристы со всей области, поэтому важно, чтобы дорога туда была в хорошем состоянии. В этом году 15 километров трассы, ведущей из Баяндая в место отдыха, начали капитально ремонтировать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт важен еще и потому, что в этом районе активно развивается фермерское хозяйство.

Как продвигаются работы, проверил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

- Губернатор Игорь Кобзев поручил привести участок этой дороги в нормативное состояние. Ранее он был грунтовым и частично асфальтобетонным, - сказал Максим Лобанов. - После ремонта появится покрытие из плотного мелкозернистого асфальтобетона. В селах будут сделаны тротуары, в Баяндае предусмотрено стационарное электрическое освещение. Работы идут по графику.

Сейчас подрядчик обустраивает земляное полотно, укладывает водопропускные трубы, дорожную одежду. Пока не наступили морозы, все подготовительные этапы обещают завершить. Кроме того, закупаются материалы для продолжения ремонта в 2023 году. Летом дорогу заасфальтируют, а к осени ремонт должны полностью закончить.

На обновление трассы направили 510 миллионов рублей из бюджетов Иркутской области и страны.