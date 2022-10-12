Центр занятости населения Казачинско-Ленского района возобновит работу с 13 октября. Фото: правительство Иркутской области

Стало известно, когда специалисты центра занятости населения Казачинско-Ленского района вновь начнут личный прием жителей после случившегося пожара. С 13 октября сотрудники временно переедут в здание управления федерального казначейства по улице Советская, 37 А в селе Казачинское. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Как доложил губернатору Игорю Кобзеву министр труда и занятости региона Кирилл Клоков, сейчас в новом помещении проводится установка оборудования, ведется восстановление базы данных, - отмечают в правительстве Приангарья.

Напомним, в диспетчерскую службу о пожаре в одноэтажном деревянном здании сообщили 10 октября в 18:05. По предварительной оценке, охваченная огнем площадь равна 560 квадратным метрам. К счастью, никто не пострадал. Проводится доследственная проверка, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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