Выяснилось, как будут расти взносы на капремонт в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взносы на капремонт в Иркутской области в 2022 году, конечно, не пробивают брешь в бюджете горожан. И все равно, каждый исправно перечисляет в фонд около 200-300 рублей ежемесячно, кто больше, кто меньше. За год набегает ощутимая сумма. Слухи о том, что взносы на капремонт еще вырастут, ходили давно. На вопросы в прямом эфире в соцсетях правительства региона ответила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта по Иркутской области Валерия Кошечкина.

Взносы на капремонт в Иркутской области 2022

-Планируется ли повышение взносов на капремонт в Иркутске и регионе? Этот вопрос долго обсуждался, была создана специальная группа, в которую вошли депутаты, мэры территорий, представители министерства жилищной политики Иркутской области, - отметила Валерия Кошечкина. - И вот результат -утвержден порядок повышения взносов до необходимого уровня, он будет проходить постепенно. В то же время Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ утверждены новые методические рекомендации по этому поводу - предлагают увеличение взносов ежегодно, на процент инфляции. Фонд передал необходимые данные и министерство жил политики и энергетики региона уже разработало предполагаемое увеличение взносов.

Этот документ, по словам Валерии Кошечкиной, сейчас рассматривает правительство. Если ему будет дан "зеленый свет", то изменения по взносам на капремонт в Иркутской области ожидаются с 1 января.