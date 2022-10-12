3 года колонии назначили жителю Бурятии за кражу самородков на прииске в Бодайбо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ближайшие три года 39-летний мужчина из Бурятии проведет в исправительной колонии общего режима за кражу. Как установил суд, с июня по сентябрь прошлого года сибиряк работал машинистом экскаватора на производственном участке «Тунгуска» Бодайбинского района. Принадлежит территория золотодобывающему предприятию, но это не остановило жителя солнечной республики собрать драгоценные самородки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Согласно заключению эксперта в их состав входило золото общим весом 170 граммов и серебро - 22,5 грамма, стоимостью более 700 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве. - При доставлении мужчины в отдел внутренних дел для проверки на причастность к совершению другого преступления у него в сумке были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции похищенные самородки.

Сибиряк дал показания и свою вину признал. Суд также признал мужчину виновным в преступлении.

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