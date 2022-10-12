Почти 2500 пьяных водителей поймали на дорогах Иркутска и района с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Госавтоинспекции областного центра подвели итоги прошедших с начала года 9 месяцев. Так, на дорогах Иркутска и прилегающих к нему поселков за этот период произошли 69 ДТП с участием пьяных водителей. В результате в них получили травмы 100 человек, еще 8 - погибли. Анализ зарегистрированных инспекторами ГИБДД аварий показал, что большинство из них случаются вечером в пятницу и в выходные. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- С начала текущего года в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности экипажами ДПС выявлено и привлечено к административной ответственности за управление в состоянии опьянения 2419 водителей. 463 уголовных материала направлено в судебные органы, - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов не садиться за руль «подшофе» или в наркотическом опьянении. Это может стоить жизни водителю, пассажирам и другим участникам движения.

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