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Общество12 октября 2022 6:39

В Братске Новый год обойдется без дорогостоящих салютов

Жители северной столицы предложили главе города направить деньги на помощь мобилизованным
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
В Братске Новый год обойдется без дорогостоящих салютов.

В Братске Новый год обойдется без дорогостоящих салютов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Братчане вслед за жителями других регионов начали предлагать отказ от привычных пышных новогодних торжеств. Обращения по этому поводу с предложениями выделенные на это средства направить на помощь мобилизованным и добровольцам, собрать им зимние вещи, поступают главе города.

-Мы, братчане, отзывчивые на помощь и своих не бросаем. Но вспомните, даже в годы Великой Отечественной войны, даже в блокадном Ленинград, собирали концертные бригады, симфонические оркестры, чтобы поддержать патриотический дух людей и подарить им минуты счастья, надежду на скорое возвращение довоенной жизни, - отметил Сергей Серебренников. - Что касается новогодних праздников в Братске, мы в этом году не планировали дорогостоящих салютов.

Ледовые городки и новогодние елки в городе поставят с помощь крупных городских предприятий. Состоятся и утренники. Лишать детей ощущения счастья нельзя. Хотя, конечно, всех мобилизованных и их семьи будут поддерживать по-прежнему.