В Братске Новый год обойдется без дорогостоящих салютов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Братчане вслед за жителями других регионов начали предлагать отказ от привычных пышных новогодних торжеств. Обращения по этому поводу с предложениями выделенные на это средства направить на помощь мобилизованным и добровольцам, собрать им зимние вещи, поступают главе города.

-Мы, братчане, отзывчивые на помощь и своих не бросаем. Но вспомните, даже в годы Великой Отечественной войны, даже в блокадном Ленинград, собирали концертные бригады, симфонические оркестры, чтобы поддержать патриотический дух людей и подарить им минуты счастья, надежду на скорое возвращение довоенной жизни, - отметил Сергей Серебренников. - Что касается новогодних праздников в Братске, мы в этом году не планировали дорогостоящих салютов.

Ледовые городки и новогодние елки в городе поставят с помощь крупных городских предприятий. Состоятся и утренники. Лишать детей ощущения счастья нельзя. Хотя, конечно, всех мобилизованных и их семьи будут поддерживать по-прежнему.