Фирму по подбору квартир для аренды закрыли в Иркутске из-за обмана клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье Роспотребнадзор ликвидировал ИП за грубые нарушения прав потребителей. Жалобы в адрес ведомства неоднократно поступали в 2021-2022 годах. Все они касались неисполнения предпринимателем условий договора, согласно которым клиентам должны были присылать смс-сообщения с вариантами сдаваемых на территории Иркутска в аренду квартир. Однако, помимо названия улицы и номера телефона, который оказывался недействительным, операторы никакой информации не предоставляли. Найти такое жилье было просто невозможно. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Специалистами Управления проведены внеплановые документарные проверки, установлены нарушения закона о защите прав потребителей. В отношении ИП составлены протоколы об административном правонарушении, назначены штрафы, которые оплачены не были, - отметили в ведомстве.

Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились в Усольский городской суд, который принял решение о прекращении предпринимательской деятельности предпринимателя.

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