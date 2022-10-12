На юг Иркутской области 13 октября обрушится ветер с порывами до 18 м/с

Глав муниципалитетов предупредили об опасности Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ГУ МЧС Иркутской области предупредили население о непогоде, которая обрушится на регион в ближайшие дни. Уже сейчас ситуация за окном не радует жителей Приангарья, но теперь к пасмурному небу добавится сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября днем местами в центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, - сказано в тексте предупреждения.

Специалисты уже предупредили глав муниципалитетов и других ответственных за разные территории, чтобы те были наготове в случае возникновения ЧП. А жителей Приангарья попросили соблюдать технику безопасности.

По возможности оставайтесь дома, избегайте деревьев, фасадов домов и ЛЭП. При урагане какие-то элементы и конструкции могут отлететь и упасть на человека, что приведет к травмам.