Иркутская область станет участником госпрограммы беспилотного общественного транспорта

Фото: Заксобрание Иркутской области

Иркутская область может войти в ряд 41 региона России, в которых установят экспериментальный правовой режим на три года. Здесь хотят опробовать использование беспилотного общественного транспорта. Об этом рассказали в Законодательном собрании Приангарья.

- Регионам предоставят полномочия по закупке высокотехнологичного оборудования, изготовление и изменение конструкции беспилотного транспорта, в том числе с использованием систем больших данных и искусственного интеллекта. Эксперты отметили, что Иркутской области необходима модернизация дорожной сети для реализации проекта, - рассказали в пресс-службе.

Инициативу поддержали комитет по собственности и экономической политике Заксобрания Приангарья. Вопрос оптимизации транспортной системы Иркутска и всей области уже поднимался. В областном центре хотят упразднить 30 маршрутов, потому что они являются дублирующими или пересекающимися с другими, поэтому - малоэффективными.

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