Три школьника попали в больницу после массового столкновения в Тулуне около моста

Детям от 9 до 12 лет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне на трассе Р-255 "Сибирь" произошла массовая авария со столкновением четырех автомобилей. ДТП произошло около моста через реку Ия, утром 11 октября. По предварительным данным, виновницей аварии стала 39-летняя водитель, которая не выдержала дистанцию. Об этом рассказали в пресс-службах МВД и прокуратуры Иркутской области.

- 39-летняя женщина, управляя автомобилем "Тойота Пассо", допустила столкновение с впереди движущейся иномаркой "Тойота Королла". От удара седан отбросило вперед, где еще столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены трое мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, которые являлись пассажирами "Тойоты Пассо", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы понять степень вины автомобилистки. Прокуратура контролирует ход проверки.

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