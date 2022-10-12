Власти указали на игнорирование ликвидации отходов БЦБК при формировании бюджета РФ

За полвека завод выработал 6,2 млн кубометров отходов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по экологии России опубликовали сообщение, в котором указали на проблему во время формирования федерального бюджета на 2023-2024 годы. Его приняли в конце сентября и не учли статью расходов на ликвидацию загрязнений от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), который находится в Иркутской области.

- Вопросы вызывают статьи расходов на сбережение лесных и водных ресурсов. В проекте бюджета отсутствуют средства на ликвидацию негативного воздействия отходов на озеро Байкал, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК. Необходимо обеспечить финансирование работ по созданию и модернизации очистных сооружений на Байкальской природной территории, - пояснили в организации.

На берегу озера находятся 100 населенных пунктов, только в 18 из них работают очистные сооружения.

Напомним, БЦБК начал работу в 1966 году, его закрыли в 2013 году из-за большого количества отходов, которые сбрасывали в Байкал. За все это время завод выработал 6,2 миллиона кубометров отходов IV класса опасности, которые хранятся в подземных бассейнах.