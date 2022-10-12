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Общество12 октября 2022 8:46

Власти указали на игнорирование ликвидации отходов БЦБК при формировании бюджета РФ

Вопрос устранения загрязнений от комбината до сих пор является актуальным
Дарья БОЛЕСОВА
За полвека завод выработал 6,2 млн кубометров отходов

За полвека завод выработал 6,2 млн кубометров отходов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по экологии России опубликовали сообщение, в котором указали на проблему во время формирования федерального бюджета на 2023-2024 годы. Его приняли в конце сентября и не учли статью расходов на ликвидацию загрязнений от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), который находится в Иркутской области.

- Вопросы вызывают статьи расходов на сбережение лесных и водных ресурсов. В проекте бюджета отсутствуют средства на ликвидацию негативного воздействия отходов на озеро Байкал, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК. Необходимо обеспечить финансирование работ по созданию и модернизации очистных сооружений на Байкальской природной территории, - пояснили в организации.

На берегу озера находятся 100 населенных пунктов, только в 18 из них работают очистные сооружения.

Напомним, БЦБК начал работу в 1966 году, его закрыли в 2013 году из-за большого количества отходов, которые сбрасывали в Байкал. За все это время завод выработал 6,2 миллиона кубометров отходов IV класса опасности, которые хранятся в подземных бассейнах.