ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре

По итогам сентября клиенты ВТБ оформили свыше 135 тысяч розничных кредитов на 166 млрд рублей, что стало вторым результатом в этом году после значений февраля. Всего за 9 месяцев ВТБ выдал около 940 тысяч кредитов физлицам на почти на 1,2 трлн рублей.

В сентябре спрос россиян на кредиты был одним из самых активным – больше значения продаж были только в феврале, когда выдачи банка составили 186 млрд рублей. Это отразилось и на объемах кредитования по итогам третьего квартала – они превысили 470 млрд рублей, что стало самым высоким значением за отдельный квартал по итогам года.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на ипотеку. Жилищные кредиты в ВТБ по итогам сентября оформили свыше 18,5 тысяч заемщиков, объем сделок составил свыше 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

Продажи кредитов наличными в сентябре были на уровне августа – клиенты оформили порядка 111 тысяч кредитов на 73 млрд рублей. Общий объем выдач по итогам девяти месяцев года превысил 750 тысяч кредитов на 461 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать свою платежную нагрузку.

В сегменте автокредитования объем продаж в сентябре достиг почти 6 млрд рублей - в этот месяц финансирование на покупку транспортного средства получили более 5 тысяч клиентов. Банк продолжил реализацию госпрограммы: по ней в сентябре ВТБ выдавал каждый третий автокредит. В результате общий объем продаж льготных кредитов достиг 2,5 млрд рублей. Всего по итогам девяти месяцев года ВТБ провел по автокредитованию более 36 тысяч сделок примерно на 46 млрд рублей.