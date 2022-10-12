В Усть-Илимске арестовали уроженку Азербайджана за убийство 17-летней давности

Однажды преступница сбежала от полиции и скрылась на долгие годы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Усть-Илимский городской суд арестовал уроженку Азербайджана за убийство, которое она совершила в 2005 году, 17 лет назад. Женщина смогла сбежать от правоохранительных органов, когда ей избрали меру пресечения с внесением залога. После этого она скрылась так, что найти ее не могли долгие годы.

- Задержанная подозревается в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено только в виде лишения свободы на срок до 15 лет, она не имеет документов, удостоверяющих личность, постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, постоянного источника доходов и стойких социальных связей, которые бы могли обеспечить ее надлежащее поведение, - рассказали в пресс-службе.

Чтобы не допустить повторного побега, подозреваемую поместили под арест на месяц - до 6 ноября 2022 года.

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