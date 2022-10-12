Компания «Газпром недра» подарила жителям села Чикан Иркутской области микроавтобус

Современный минивэн отечественного производства предназначен для социальных нужд жителей села Чикан, их поездок за пределы муниципалитета. Фото предоставлено компанией.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Жигаловского района Иркутской области компания «Газпром недра» профинансировала приобретение микроавтобуса для жителей Чиканского сельского поселения.

Современный минивэн отечественного производства предназначен для социальных нужд жителей села Чикан, их поездок за пределы муниципалитета.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский поблагодарил недропользователей за вклад в развитие социальной сферы района. «Компания „Газпром недра“ — инициатор многих социально значимых проектов на территории нашего муниципалитета в течение долгих лет, и мы очень ценим сложившиеся отношения, основанные на партнерстве и взаимоуважении», — отметил глава района.

«Наша компания работает в самых труднодоступных регионах России, поэтому нам хорошо знакомы реалии проживания в сибирских поселках. Даже в границах одного района населенные пункты часто „отрезаны“ от друг от друга не только значительными расстояниями, но и различными климатическими катаклизмами — ледоходом, сильным снегопадом, внезапной оттепелью. Будем рады, если надежный автомобиль поможет жителям села всегда быть включенными в жизнь за его пределами», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

СПРАВКА

ООО «Газпром недра» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Эта многопрофильная сервисная компания нефтегазовой отрасли стала одной из самых больших в стране. Компанией централизованно выполняется полный цикл геологоразведочных работ в России, в том числе для дальнейшей эффективной работы производственных объектов, задействованных в реализации Восточной газовой программы.