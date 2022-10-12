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Общество12 октября 2022 10:02

Из-за земляных работ ввели ограничение движения по улице Рабочая в Иркутске до 25 октября

Ограничение движения по улице Рабочая в Иркутске до 25 октября анонсировал оператор теплосетей
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: оператор теплосетей Иркутска

Фото: оператор теплосетей Иркутска

Ограничение движения по улице Рабочая в Иркутске до 25 октября объявили в компании, отвечающей за тепловые сети города. Теперь автомобилистам нужно заранее продумывать маршрут с учетом новых запретов на движение. В компании принесли извинения за неудобства.

Ограничение движения по улице Рабочая в Иркутске до 25 октября

Причиной запрета на движение транспорта стали земляные работы. Будет перекрыта одна полоса на дороге.

- В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонта по улице Рабочая в районе дома № 2а/1 до 17:00 25 октября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Рабочая – в направлении движения от улицы Сухэ-Батора до улицы Пролетарская, - объяснили в компании.

Отметим, информация об ограничении движения по улице Рабочая в Иркутске до 25 октября занесена в базу данных различных онлайн-ресурсов для пользования навигатором.