В Иркутске стартовали занятия по курсу сестринского дела для медиков и волонтеров

Курс рассчитан на 18 академических часов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске начали проводить первые занятия по сестринскому делу для всех, кто записался на них. Мероприятия проводят на базе Иркутского базового медицинского колледжа, в уроках приняли участие первые 10 человек. Подобные курсы организовали для тех, кто хочет научиться общему уходу за раненными, они доступны как для медиков, так и для волонтеров без профильного образования. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Программа курсов рассчитана на 18 академических часов. В рамках учебного модуля обучающиеся получат навыки транспортировки и сопровождения пациента, санитарной обработки и гигиенического ухода, проведения простых диагностических исследований, распознавания кровотечения и др. Отдельным блоком пройдет обучение сердечно-легочной реанимации на базе кафедры симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи Иркутского медуниверсита, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, такие же курсы хотят организовать в Ангарске, Качуге, Усть-Куте и Тайшете. После того, как ученик пройдет курсы, ему выдадут соответствующее удостоверение.

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