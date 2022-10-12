Супруги из Иркутского района жестоко убили знакомую ножом и утопили тело в реке

От такого обращения нож погнулся

Супружескую пару из Иркутской района Приангарья арестовали по подозрению в убийстве своей знакомой. Мужу 31 год, жене - 24 года. Они с особой жестокостью зарезали женщину, а после сбросили ее тело в реку, чтобы скрыть следы. Однако скоро злодеяние все равно "вышло на свет". Об этом рассказали в СК Иркутской области.

- В ночь с 5 на 6 октября супруги и их знакомые распивали спиртные напитки в зимовье в с. Оек. В какой-то момент между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого они жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил нож ей в спину, - рассказали в пресс-службе.

На этом преступление не закончилось: супруги привели потерпевшую к реке, где продолжили резать ее ножом. Они нанесли много ударов в голову и тело, да так, что нож не выдержал такого обращения и согнулся. После этого они выбросили женщину в реку вместе с орудием убийства.

В отдел полиции обратился сын жертвы. Он заявил о ее пропаже. Во время поисков стала ясно, что она не просто решила уехать, никому не сказав. Ее тело нашли в воде, а после задержали и подозреваемых. Их сразу арестовали, чтобы они не сбежали, а свидетелей преступления допросили.

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