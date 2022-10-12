Пенсионеры из Иркутской области добились компенсации за путешествие через прокуратуру

Компенсацию все же пришлось выплатить после иска в суд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области помогла защитить права супружеской пары пенсионеров. Они совершили путешествие в Анапу, а когда вернулись домой, пошли в пенсионный фонд за компенсацией дороги до юга страны. Они имеют право на такую льготу, которую ввели 24 августа 2022 года. Однако пенсионерке отказали.

- Чиновники ей в этом отказали под предлогом отклонения от маршрута следования к месту отдыха. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу заявительницы компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд удовлетворил иск, который направила прокуратура. Таким образом, права пенсионеров восстановили, они получили свои льготные средства.

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