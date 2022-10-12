Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 11:55

Пенсионеры из Иркутской области добились компенсации за путешествие через прокуратуру

Им отказали в пенсионом фонде из-за того, что они отклонились от маршрута
Дарья БОЛЕСОВА
Компенсацию все же пришлось выплатить после иска в суд

Компенсацию все же пришлось выплатить после иска в суд

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области помогла защитить права супружеской пары пенсионеров. Они совершили путешествие в Анапу, а когда вернулись домой, пошли в пенсионный фонд за компенсацией дороги до юга страны. Они имеют право на такую льготу, которую ввели 24 августа 2022 года. Однако пенсионерке отказали.

- Чиновники ей в этом отказали под предлогом отклонения от маршрута следования к месту отдыха. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу заявительницы компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд удовлетворил иск, который направила прокуратура. Таким образом, права пенсионеров восстановили, они получили свои льготные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году автобусный парк Иркутска расширился на 42 новых большие машины

Это рекордное количество единиц поставок подобных больших автобусов за последние несколько лет (подробнее)