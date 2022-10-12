Отключение света в Иркутске с 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске с 13 октября анонсировали в компании энергосбыта города. Жителей областного центра предупредили о том, что им снова придется терпеть неудобства. В зависимости от адреса, перебои с электричеством будут в разное время.

Отключение света в Иркутске с 13 октября

Причиной перебоев стали ремонтные работы в сетях. Они нужны для того, чтобы устранить проблемы и не допустить аварий в зимний период. Отметим, МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, который обрушится на регион 13 октября. Сейчас нужно проверить ЛЭП, чтобы предотвратить обрыв проводов.

Отключение света в Иркутске с 13 октября затронет четыре округа города: Ленинский, Октябрьский, Правобережный и Свердловский.

Отключение света в Иркутске с 13 октября

Отключение света в Иркутске с 13 октября

Отключение света в Иркутске с 13 октября

Отключение света в Иркутске с 13 октября

Отключение света в Иркутске с 13 октября