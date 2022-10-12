Жителям Иркутской области назвали препарат, спасающий от последствий COVID-19

У тех, кто переболел коронавирусом, появились проблемы с сердцем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи всего мира исследуют проблему долгоиграющих последствий коронавирусной инфекции. Те, кто переболел вирусом, через полгода чувствовали тяжесть дыхания, головокружения и другие неприятные симптомы. Как объяснили исследователи, это связано с тем, что коронавирус остается в теле человека даже после появления иммунитета. Об этом сообщает NEWS.ru.

Дело в том, что вирус проникает в жировые клетки и остается там на длительное время, размножаясь. После вскрытия тех, кто не перенес болезнь, нашли такой "закупоренный" SARS-CoV-2 вокруг сердца. Клетки стали резервуарами для вредоносного вируса.

Проведя ряд исследований, врачи установили, что наиболее эффективным способом бороться с начинающимися слабыми симптомами коронавируса, а также восстановиться после болезни. Таким средством стал "Арбидол". Для удобства потребителей разработали формат "Арбидол Максимум" с 20-ю капсулами. Одна упаковка препарата рассчитана на полный курс.

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