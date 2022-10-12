Диетолог посоветовал жителям Иркутской области отказаться от поедания куриной кожи

Мясо содержит гораздо меньше вредных веществ Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог Михаил Гинзбург дал экспертный комментарий по вопросу о том, можно ли есть вареную куриную кожу. Насколько она полезная? Или вовсе нельзя ее употреблять в пищу? Ответы на вопросы дает NEWS.ru.

- Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. В мясе более хороший белок, меньше жира и меньше холестерина, - заявил врач.

Также он указал на то, что именно в коже птицы накапливаются вредные вещества, которым была подвержена курица при жизни. Мясо гораздо полезнее с этой точки зрения, потому что в нем не задерживается так много токсинов. Конечно, если птица не болела гриппом - тогда ее нельзя есть ни в каком виде. Но это не забота потребителя, контролем состояния животных занимаются профессионалы.

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