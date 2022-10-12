Заброшенное здание кинотеатра "Марат" в Иркутске восстановят к осени 2023 года

Строительство должны закончить к августу 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Кинотеатра "Марат" не работает уже десятилетия, его закрыли, и он стоял без реставрации. В муниципальную собственность его выкупили в 2013 году, но найти средства на его восстановление смогли только сейчас. Работы уже начались, на стройплощадку прибыл мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщили в администрации центра Приангарья.

- Внутри планируют разместить краеведческую библиотеку с бесплатным доступом в Интернет, картинную галерею, помещения для занятий хореографией, художественным, музыкальным творчеством. Секции и кружки будут доступны и для детей, и для взрослых, - объяснили, что теперь будет находиться в здании бывшего кинотеатра.

Работы должны закончить к 2023 году, к концу лета. Как заявил Болотов, подобные культурные учреждения очень нужны горожанам, особенно детям.

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