Прогноз синоптиков разочаровал. Расскажем, какой будет погода в Иркутске 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнали у синоптиков Иркутского Гидрометцентра, какой будет погода в Иркутске 13 октября. Сегодня иркутянам могут совершенно точно пригодиться зонты. Небесная канцелярия решила одарить горожан небольшим дождем и сильным ветром.

Погода в Иркутске 13 октября

- Погода в Иркутске 13 октября: в городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, - уточняют прогноз метеорологи. – Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, вероятны порывы до 15-16 м/с. Днем воздух в областном центре прогреется до +10…+12.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 13 октября также ожидается ветреная. Порывы ветра в муниципалитетах могут достигать 15-18 м/с в центральных и южных районах области. В остальных территориях скорость воздушных масс составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

- В Приангарье переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных и северных районах небольшие, местами умеренные осадки, - говорят синоптики.

Столбики уличных термометров в регионе днем покажут +7…+12. Если небо затянут облака, похолодает до 0…+5.

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