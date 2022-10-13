Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа установили в Тайшете. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Футбольное поле, хоккейный корт, тренажеры и комплексы для воркаута – все это теперь доступно жителям города Тайшет. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа установили там накануне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Новый современный спортивный объект станет точкой притяжения для горожан разного возраста, - надеются специалисты. - Здесь также будет возможно принимать и сдавать нормативы комплекса ГТО.

Деньги на этот ФОК были выделены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря этой программе физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа – ФОКОТы – Балаганске, Братске, Тайшете, Киренске, Усть-Куте и Нукутском районе.

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