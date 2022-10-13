В Иркутской области 43 педагога получат премии губернатора в сфере культуры и искусства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 43 педагога из детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений культуры получат премии губернатора в сфере культуры и искусства. Ранее такие премии получили их талантливые воспитанники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Размер премии составляет 25 тысяч рублей, - говорят специалисты. – На эти выплаты в бюджете Иркутской области на 2022 год предусмотрено более миллиона рублей.

Отмечается, что воспитанники этих педагогов ранее также становились стипендиатами премий губернатора. Они не раз представляли регион на всевозможных конкурсах – российских и международных, были их победителями и лауреатами.

- Эти педагоги - наша опора, настоящие профессионалы, которые живут искусством и могут искренне увлечь им детей. Они большие труженики, не жалея сил отдают себя творчеству, - отметили в министерстве культуры Иркутской области.

Преподаватели, труды которых решили отметить премией, живут и работают в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Саянске, Вихоревке, Нижнеудинске, Тулуне, Усть-Илимске, поселка Усть-Ордынский, селах Пивовариха и Хомутово.

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