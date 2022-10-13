Рельсы весом 6 тонн украли и сдали на металлолом двое парней в Нижнеудинске

В Нижнеудинске перед судом предстанут двое парней 19 и 23 лет. Они обвиняются в краже по предварительному сговору. Летом текущего года приятели приехали на грузовике к подъездному пути на станции Зима, распилили железнодорожные рельсы и вывезли груз весом более 6 тонн на пункт приемки металла. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые установлены сотрудниками линейного отделения полиции на станции Зима, - отметили в ведомстве. - Своими преступными действиями злоумышленники причинили ущерб ОАО «РЖД» на сумму более 35 тысяч рублей. Поскольку ущерб ими не был возмещен, компанией заявлен гражданский иск о его возмещении.

Уголовное дело направлено в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.

Приятелям грозит до 5 лет колонии.

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