Росгвардейцев-участников спецоперации наградили медалями «За отвагу» в Иркутске. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

В Приангарье сотрудников спецподразделений Росгвардии наградили за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Начальник Управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников вручил медали «За отвагу» младшему сержанту полиции Игорю Г., сержанту полиции Юрию И., майору полиции Константину Т, - рассказали в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

Также генерал-майор полиции поблагодарил подчиненных за смелость, решительность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оформить квартиру в собственность мобилизованные в Иркутске смогут за час. Оформить квартиру в собственность мобилизованным в Иркутске разрешили по ускоренной процедуре. (подробности)

Жители Иркутской области могут узнать о статусе выплат мобилизованным в едином контакт-центре. В банки уже направлены документы для 2,5 тысяч выплат. (подробности)