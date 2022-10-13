Мобилизованным и членам их семей предоставят кредитные каникулы в Иркутской области Фото: Александр КОЦ

В Приангарье региональный фонд микрокредитования предоставит кредитные каникулы мобилизованным и членах их семей. Заемщиков освободят от выплаты долгов на время их участия в спецоперации плюс 30 дней. Также замораживаются штрафы и пени, которые существуют на момент обращения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Кредитные каникулы защитникам страны и членам их семей сегодня предоставляют не только банковские организации, но и региональные институты развития бизнеса, призванные поддерживать предпринимателей, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Сегодня такая поддержка выходит на первый план. Очень важно, чтобы предприятия продолжали свою деятельность, вносили вклад в экономику региона и страны.

Как сообщила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, в ведомство уже обратились представители предприятия в сфере строительства, производства. Их сотрудники попали под частичную мобилизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оформить квартиру в собственность мобилизованные в Иркутске смогут за час. Оформить квартиру в собственность мобилизованным в Иркутске разрешили по ускоренной процедуре. (подробности)

Жители Иркутской области могут узнать о статусе выплат мобилизованным в едином контакт-центре. В банки уже направлены документы для 2,5 тысяч выплат. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08