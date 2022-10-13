На вопросы о частичной мобилизации в Иркутской области ответят в прямом эфире. Фото: правительство Иркутской области

На вопросы о частичной мобилизации в режиме онлайн 13 октября ответят военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко и заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева.

Освещать тему будут в прямом эфире в социальных сетях правительства региона.

Старт трансляции запланирован на 14:00. В комментариях к публикации все желающие смогут задать свои вопросы.

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