Эксперты назвали иркутский МУП «Комбинат питания» эталонным участником нацпроекта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт нацпроекта «Производительность труда» посетив иркутский МУП «Комбинат питания», отметил, что он может быть образцом для подражания среди муниципальных предприятий-участников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

-Я с коллегами оценивал вовлеченность персонала в изменения, которые принес на предприятие нацпроект, то, как сотрудники применяют инструменты бережливого производства. Результаты самые достойные! – сказал руководитель проекта по работе с РЦК, консультантами и партнерами Федерального центра компетенций.

Благодаря полугодовой работе экспертов Регионального центра компетенций и команды МУПа время изготовления замороженных котлет сократилось на 74%, а выработка на одного сотрудника выросла на 62%.

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