ВТБ предоставил Авиакомпании «Ангара» 300 млн рублей

ВТБ предоставил АО «Авиакомпания «Ангара» (входит в ГК «Истлэнд») кредит в размере 300 млн рублей. Средства направлены на рефинансирование ранее произведенных затрат сроком на 7 лет и пополнение оборотных ресурсов на срок до 3-х лет.

Авиакомпания «Ангара» − один из основных региональных авиаперевозчиков Восточной Сибири. Рейсы компании обеспечивают пассажирское авиасообщение регионов Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока. Перевозчик выполняет социально-значимые маршруты для Иркутского центра медицины катастроф, осуществляет охрану лесов и организацию поисково-спасательных работ, патрулирует линии электропередач и нефтепроводы.

«Банк ВТБ сотрудничает с Группой компаний «Истлэнд» уже более 11 лет, за время сотрудничества мы профинансировали ряд проектов группы в туристической отрасли. В рамках сотрудничества с холдингом мы выступаем основным финансовым партнером АО «Авиакомпания «Ангара». Партнерские отношения, построенные на взаимопонимании, позволяют нам эффективно решать текущие задачи, стоящие перед компанией и поддерживать ее деятельность», − отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

«Наша авиакомпания выполняет важнейшую социальную функцию – обеспечивает сообщение всех действующих аэропортов Иркутской области, выполняя большой объем работ для обеспечения медицинской, пожарной, энергетической безопасности. Сотрудничество с надежным финансовым партнером позволяет нам качественно и эффективно решать оперативные финансовые задачи для того, чтобы сохранить устойчивость бизнеса и продолжать свою деятельность, в том числе в суровых северных условиях», − прокомментировал Сергей Саламатов, генеральный директор АО «Авиакомпания «Ангара».

Для справки:

АК «Авиакомпания «Ангара» - выполняет регулярные пассажирские и чартерные рейсы по Иркутской области, Сибири и на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов насчитывает 32 единицы. Доля регионального рынка авиаперевозок достигает 70%. В месяц компания выполняет около 200 рейсов.