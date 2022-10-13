В Иркутске мужчина скрутил дебошира на детской площадке до приезда полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне днем, 12 октября, жителей одного из дворов микрорайона Солнечный в Иркутске напугало поведение пьяного дебошира. Люди обратились в полицию, но один из очевидцев происходящего Денис Тигунов не стал ждать и скрутил неадекватного хулигана, после чего удерживал до приезда правоохранителей. Через несколько минут прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 42-летнего местного жителя доставили в отдел полиции №9, привлекли к административной ответственности и поместили в специальное помещение для задержанных лиц до вытрезвления, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выражают признательность Денису Тигунову за активную гражданскую позицию и неравнодушие.

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