SHAMAN в Иркутске поднял зал под гимн России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если кто не понял, что певец SHAMAN (он же Ярослав Дронов) - это уже явление, просто вдумайтесь в то, что пишут зрители, побывавшие на концерте в Иркутске: "Во время концерта под гимн России и песню "Встанем" стоял и пел весь зал". И на кадрах видим - действительно стоял и действительно вдохновленно пел. Кто еще из популярных российских певцов и композиторов последнего времени исполнял со сцены "Славься, страна, мы гордимся тобой!"

SHAMAN в Иркутске: концерт 12 октября

-Мы в восторге! - говорит руководитель студии танца ЮЛА из Ангарска Ольга Иванова. - И в нашем детском музыкальном коллективе уже ставим танец на песню "Я русский". Дети 11-14 лет прониклись этой идеей, да и более старшие хотят участвовать. Причем, тут мы говорим не только о принадлежности к нации, а о принадлежности к стране. У нас в коллективе есть ребятишки разных национальностей - и буряты, и татары, и евреи. Вместе с ними ставим постановки, участвуем в фестивалях. И с постановкой на "Я русский" примем участие.

SHAMAN – это, пожалуй, один из самых патриотичных артистов для нынешнего поколения. Он буквально ворвался на сцену со своими песнями «Я русский» и «Встанем».

При этом SHAMAN довольно многогранная личность. Он успел получить три музыкальных образования, в том числе диплом знаменитой «Гнесенки». Невзирая на востребованность и занятость, Ярослав сам продюсирует свои песни, а также сам пишет стихи и музыку.

Певец прославился после участия в проекте «Голос», где он стал финалистом. А недавно стало известно, что Ярослав Дронов хочет вернуться в шоу, но уже в качестве наставника. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

На сегодняшний день хит SHAMANа «Я русский» просмотрели в сети уже 16 миллионов раз, а «Встанем» и того больше – 28 миллионов.

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