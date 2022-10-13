В Иркутске детеныша Муфлона Нади от неизвестного отца назвали Капитошкой. Фото: Иркутский зоосад

Очередные новости о жизни любовного треугольника в Иркутском зоосаде. Напомним, там в конце сентября произошло пополнение - родила муфлон Надя. Однако вопрос "кто отец?" так и висит в воздухе. Самка несколько лет жила в вольере с горным козлом, но это не привело к серьезным отношениям. А этой весной к ней подселили обычного домашнего барана. Но утверждать его причастность к появлению детеныша тоже нельзя. Чтобы выбрать имя для малыша сотрудники зоопарка объявили конкурс в соцсетях.

- После долгих совещаний мы решили назвать его Капитошкой, - делятся в зоосаде. - Этот вариант имени предложила участница нашей группы в VK Кристина Орешенко. Как и обещали, мы подарим ей бесплатный билет в наш уголок живой природы.

Соседство счастливой семье в вольере составили сибирский горный козел и две домашние козы. Сотрудники строго следят за тем, чтобы взрослые малыша не обижали, однако те ведут себя миролюбиво.

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