Ограничение движения по улице Карла Либкнехта в Иркутске продлится 2 недели

Вниманию автомобилистов! Ограничение движения по улице Карла Либкнехта в Иркутске продлится две недели в связи с проведением земляных работ по вскрытию тепловой сети для дальнейшего ремонта. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения по улице Карла Либкнехта в Иркутске

- По улице Карла Либкнехта в районе дома № 216А с 9:00 12 октября до 17:00 26 октября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Карла Либкнехта – в направлении движения от улицы Лыткина до улицы 6-я Советская, - уточнили в соцсетях организации.

Напоминаем, участок, где действует ограничение движения по улице Карла Либкнехта в Иркутске, нанесен на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

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