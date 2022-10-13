Водитель мини-грузовика погиб в ДТП под Иркутском
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ДПС работают на месте серьезной аварии в районе областного центра. Днем 13 октября на 9 километре обхода города Иркутска столкнулись мини-грузовик «Киа Бонго» и машина с краново-манипуляторной установкой «Хендай Манти». Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
Водителя машины с краном доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
- В результате ДТП 53-летний водитель мини-грузовика скончался от полученных травм, водителя автомашины с краново-манипуляторной установкой доставили в медучрежение, - рассказали в ведомстве.
От кабины грузовика практически ничего не осталось.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции.
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